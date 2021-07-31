البرازيل تقصي مصر من ربع نهائي أولمبياد طوكيو

2021/07/31 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداقصت البرازيل، اليوم السبت، مصر من ربع نهائي أولمبياد طوكيو.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "البرازيل اقصت مصر من ربع نهائي أولمبياد طوكيو بهدف نظيف سجله كونا في الدقيقة 37 من عمر المباراة".

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