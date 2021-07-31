2021/07/31 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صالح والكاظمي يبحثان نتائج زيارة واشنطن ومخرجات الحوار الاستراتيجي

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبلصالح والكاظمي يؤكدان أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول تنظيم داعشصالح يؤكد أهمية تكاتف القوى الوطنية لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العلياصالح يشيد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض

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