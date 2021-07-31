الأعرجي: زيارة الكاظمي إلى واشنطن ناجحة بمقاييس الدولة والسيادة الوطنية

2021/07/31 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ان زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد الفني إلى واشنطن، كانت ناجحة بمقاييس الدولة والسيادة الوطنية، وحققت مخرجات مهمة، تعود على العراق وشعبه بالمزيد من الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر وقائد التحالف الدولي المكلف بمتابعة إنهاء تواجد أي قوة قتالية في العراق، حيث جرى تناول مخرجات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن فضلا عن بحث الوضع السياسي والأمني وأمن الانتخابات المقبلة.

من جانبه أشار السفير الأمريكي، الى ان بلاده تثمن أي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقة طبيعيةً مع ايران، مؤكدا عدم رغبة واشنطن بالتصعيد مع ايران في العراق.

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