الكهرباء تعلن تعرض خطّين ناقلين للطاقة إلى عمل تخريبي

2021/07/31 | 15:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، ان خطي نقل الطاقة الكهربائية خانقين – كلار تعرضا لعمل تخريبي لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوزارة في بيان، إن “ملاكاتها تواصل اعمال تنفيذ خطتها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل هذه الظروف، الا انها تتفاجىء بتعرض مفاصلها الى اعمال تخريبية هدفها استهداف قدرات ومكانيات الوزارة وانهاك ملاكاتها، والذي يعمد منفذوها ايذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.وأضافت أن “خطي نقل الطاقة الكهربائية ( خانقين – كلار ١٣٢ ك.ف ) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى تعرضت الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر وسقوط […]

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