الكاظمي يطلع صالح على نتائج زيارة واشنطن ومخرجات الحوار الاستراتيجي

2021/07/31 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس

الوزراء

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور

برهم صالح، اليوم السبت 31 تموز 2021 في قصر

السلام ببغداد، السيد رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء

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