فرقة العباس القتالية تلزم مسؤوليها ومقاتليها بتلقي

2021/07/31 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس (ع) القتالية، التي

تشرف عليها العتبة العباسية المقدسة،

اليوم السبت، إلزام مسؤوليها ومقاتليها

بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت قيادة الفرقة في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "ن

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