رئيسا الجمهورية والوزراء يخرجان بموقف مشترك بشأن الانتخابات المقبلة

2021/07/31 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث اخر المستجدات على الساحة العراقية.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تلقى NRT عربية نسخة منه (31 تموز 2021)، فقد "جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، كما أطلَعَ السيدُ الكاظمي، السيدَ الرئيس، على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي".

وأشاد صالح "بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للسيد الكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد".

كما جرى التأكيد على "أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".

وتم التأكيد، أثناء اللقاء، على "أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها".

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