الكهرباء تعلن تعرض خطّين ناقلين للطاقة إلى عمل تخريبي لليوم الثاني على التوالي

2021/07/31 | 15:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، ان خطي نقل الطاقة الكهربائية خانقين – كلار تعرضا لعمل تخريبي لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوزارة في بيان، إن “ملاكاتها تواصل اعمال تنفيذ خطتها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل هذه الظروف، الا انها تتفاجىء بتعرض مفاصلها الى اعمال تخريبية هدفها استهداف قدرات ومكانيات الوزارة […]

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