كيف يبدو تصميم يخت فاخر من ألياف الكربون بقيمة 350 مليون دولار؟

2021/07/31 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد ابتكار مفهوم متميز لليخوت الفاخرة ليس بالأمر السهل في الوقت الحاضر، حيث يواصل المصممون دفع الحدود مع المزيد والمزيد من تصاميم السفن المبتكرة..ولكن، ما قصة مشروع Saturnia؟

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