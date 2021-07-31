التعليم تؤكد دعمها لنادي الطلبة وتوقع عقود عدد من اللاعبين

2021/07/31 | 15:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم حريصة على توفير المستلزمات المالية واللوجستية في ضوء السياقات القانونية والإدارية المعتمدة.

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