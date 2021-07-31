مصر تخسر أمام البرازيل وتودع مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

2021/07/31 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارته أمام نظيره البرازيلي حامل اللقب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي.

وفشل الفراعنة في أكمال مسيرتهم الجيدة نسبيا التي قادتهم إلى بلوغ دور الثمانية، فيما صعدت البرازيل إلى نصف النهائي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد ماتيوس كونيا في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزء، بعد تمريرة زميله ريتشارلسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي.

وكان الفريقان التقيا في مباراة ودية بالقاهرة في 17 شباط الماضي، انتهت بفوز أصحاب الارض 2-1.

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