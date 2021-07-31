صالح يستقبل الكاظمي ويطلع على نتائج زيارة الولايات المتحدة

2021/07/31 | 15:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اطلع على نتائج زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي.وأوضح بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، كما أطلَعَ الكاظمي، الرئيس، على …

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