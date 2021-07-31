ضبط حاويتان داخلهما دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب في أم قصر

2021/07/31 | 15:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط حاويتان تحتويان دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب في ميناء أم قصر محافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط حاوية بداخلها دراجات هوائية مستخدمة معدة للتهريب”.وأشارت الى “ضبط المواد بالتعاون مع جهاز …

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