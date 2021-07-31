صالح و الكاظمي يؤكدان أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل/ موسع

2021/07/31 | 15:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح و مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل.وذكر بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، مبينا ان الكاظمي، اطلع الرئيس، على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي".وأشاد الرئيس صالح بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد.كما جرى التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام.وتم التأكيد، أثناء اللقاء، على أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها./انتهى7

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