رسالة مفتوحة إلى السيد مقتدى الصدر وأتباعه - أين أنتم وأتباعكم من حقوق الإنسان وهيبة الدولة ودستورها والقضاء العراقي ؟ - كاظم حبيب

2021/07/31 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب إلى الرجل الذي لم يكن قد وُلِد بعد حين كان حكام العراق الملكي يمارسون الحكم بالحديد والنار ...



وكانت السجون الملكية مليئة بالمناضلين في سبيل الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة للشعب العراقي كان التعذيب الوحشي يمارس ليل نهار.



إلا أن هذا الرجل الذي وُلِدَ في 4 أب/أغسطس 1974 وأصبح منذ 2003/2004 يملك سطوة غير رسمية كبيرة عبر مليشيا "جيش المهدي" وميليشيا "سرايا السلام" ومنظمة حزبية تدعى "سائرون" ، هذا ......





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