2021/07/31 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي من مستشفى ابن النفيس: لدينا اصرار على إنصاف الملاكات الطبية المركز الخبري الوطني.

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