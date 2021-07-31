لماذا يصاب الملقحون ضد كورونا بالفيروس مرة أخرى؟

2021/07/31 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - تقارير مترجمة

يصاب عدد كبير من الاشخاص، بالفايروس التاجي حتى بعد ان يتم تطعيمهم، يعزى لمثل هذه الحالات، إلى أن الفيروس التاجي ينتشر بانتظام بواسطة الحواجز المناعية للأشخاص الذين تم تطعيمهم ، لكن هذه العدوى وهذا الاختراق ليست مفاجئ، كما أنها لا تشير إلى فشل اللقاحات اطلاقاً.

يستمر الفيروس الوبائي في التحول إلى متغيرات مثيرة للقلق تكون أكثر عدوى وأكثر مهارة في التهرب من المناعة التي يوفرها التطعيم أو عدوى سابقة ،مما يصعب تحصين الجسم بالكامل من خطر الأصابة مرةً أخرى.

تشير البيانات الحالية إلى أن معظم لقاحات الفايروس المصرح باستخدامها توفر الحماية من الأمراض الشديدة التي تسببها المتغيرات الأكثر شيوعًا ، مع بعض التطعيمات - لا سيما اللقاحات التي تحتوي (mRNA) التي تصنعها شركة( Moderna Inc) المتمثلة بلقاح فايزر - حيث اثبتت الدراسات انها توفر دفاع أقوى من الآخرين، وان التطعيم الكامل بلقاح فايزر ، المتمثل بحرعتين تطعيم، فعال بنسبة 88٪؜ في إيقاف متغير دلتا.

في تقرير نشره موقع " bloomberg” وترجمته (بغداد اليوم ) قال أنتوني إس فوسي، كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "الأمر الأكثر تأكيدًا، واستنادًا إلى التجارب السريرية والبيانات، هو أن اللقاحات الثلاثة المصرح بها من قبل إدارة الصحة العالمية تحمي الناس على نطاق واسع من الآثار الضارة لفيروس كورونا"

الاستجابة الفردية: حتى اللقاح الأكثر فعالية الذي يتم تقديمه بشكل مثالي لا يضمن المناعة، قد لا يقوم بعض الأفراد باستجابة قوية للقاح، وتختلف هذه الاستجابة من شخص لآخر، مما يعني أنهم يفشلون في توليد مستويات كافية من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات والخلايا التي تلاحق الخلايا المصابة بالفيروس وتقتلها، والاشخاص ذو المناعة الضعيفة او الامراض المزمنة او كبار السن مثلاً يكونون معرضين للأصابة بشكل اكثر من الاشخاص الاصحاء، ومن المرجح أن تتضاءل حماية اللقاح بمرور الوقت، على الرغم من أن الباحثين ليسوا متأكدين بعد من السرعة التي يحدث بها ذلك.

قال روي إم غوليك، رئيس قسم الأمراض المعدية في طب وايل كورنيل في نيويورك: "من المتوقع حدوث إصابات بعد التطعيم، حتى عندما يكون لديك لقاحات عالية الفعالية" واضاف "لفهم السبب هو فهم ماهية اللقاحات القادرة عليها وما هي غير قادرة عليها "

وتابع "الفهم العلمي للقاحات والفيروس مستمر في التطور، وكذلك العامل الممرض نفسه، من غير المؤكد بالضبط مدى ندرة حدوث الاختراق اي العدوى بعد التطعيم "

لا تتطور كل عدوى إلى فايروس كورونا، من الممكن أن يتواجد الفيروس في أنف أو فم شخص ما دون التسبب في التعب أو الأوجاع أو فقدان الرائحة أو الأمراض الأخرى التي يميزها كوفيد -19، هذا ما يعرف بالعدوى بدون أعراض ، او كورونا الجميلة الكلاسيكية، اي من المحتمل أن يتم احتواء هذه الالتهابات في الأنف والجهاز التنفسي العلوي، دون الإضرار بالرئتين أو غيرهما من الأعضاء الحيوية العميقة داخل الجسم .

تحفز لقاحات فيروس كورونا الجسم على صنع عدة أنواع من مقاتلات المناعة، بما في ذلك الأجسام المضادة التي تمنع الفيروس من غزو الخلايا السليمة والخلايا التي تصطاد الخلايا المصابة وتقتلها، تُعطى حقن فيروس كورونا في كثير من الأحيان في عضلات الذراع، ونتيجة لذلك يتم تكوين الخلايا المدافعة في العقد والأعضاء القريبة من الصدر، بعد أيام قليلة من غزو الفيروس، يمكن استدعاء هؤلاء المقاتلين إلى موقع الإصابة لإحباط الفيروس.

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