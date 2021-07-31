2021/07/31 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، اليوم السبت، توضيحاً بشأن

التغييرات التي حصلت بمكتب نينوى، فيما

أشارت إلى أنها إجراءات إدارية يعود

تقديرها للقضاء المستقلين بمجلس

المفوضين.

وقالت المفوضية ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات توضح بشأن التغييرات التي حصلت بمكتب نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات توضح بشأن التغييرات التي حصلت بمكتب نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).