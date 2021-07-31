اختراق شبكة لتجارة المخدرات في الانبار

2021/07/31 | 16:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام العسكرية يوم السبت، عن اختراق شبكة لتجارة المخدرات والقبض على عناصرها في الانبار.وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه بعملية نوعية تضمنت ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لمفارز شعبة استخبارات الفرقة الخامسة ( احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ) مكنتها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 19 ومفرزة من قسم شؤون المخدرات باختراق شبكة تضم خمسة تجار للمخدرات والإيقاع بهم في كمين محكم نصب لهم في قضاء الرطبة بالانبار والقبض عليهم بالجرم المشهود.واضاف البيان: انه تم ضبط بحوزتهم 10 أكياس من مادة الحشيشة 12000 حبة مخدرة ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال، ليتم تسليمهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .PUKmedia عن اعلام الخلية‌

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