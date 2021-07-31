المفوضية تتخذ عبر NRT عربية عدد من القرارات بحق هؤلاء المرشحين

2021/07/31 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مفوضية الانتخابات، السبت، تشكيل لجان لرصد مخالفات المرشحين، فيما لفتت الى ان بعض العقوبات تصل الى الحبس.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لـ NRT (31 تموز 2021)، ان "مفوضية الانتخابات شكلت لجان رئيسة وفرعية في المحافظات لرصد المخالفات الانتخابية للمرشحين فضلا عن رصد وسائل الاعلام بكل اصنافها وكذلك منصات التواصل الاجتماعي".

واضافت الغلاي أن "المفوضية تستقبل شكاوى المواطنين المعززة بالادلة وهناك شعبة مختصة للنظر بها، من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة".

واشارت الى "وجود غرامات مالية بين 1 – 5 مليون دينار"، مبينة أنه "في حال تكرار المخالفات فان العقوبة قد تصل الى الحبس وهذا القرار يعود لمجلس المفوضين".

N.A

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