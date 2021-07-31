الكاظمي يطلع صالح على نتائج زيارته إلى واشنطن ومخرجات الحوار الاستراتيجي

2021/07/31 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيسا الجمهورية والوزراء أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر بتشرين الأول المقبل مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث جرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد.

وبحسب بيان حكومي فان الكاظمي اطلع الرئيس صالح على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض.

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