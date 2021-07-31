فارس إبراهيم حسونة يحقق أول ميدالية ذهبية لقطر في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد

2021/07/31 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الرباع القطري الشاب فارس إبراهيم حسونة، السبت، أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات قطر في الألعاب الأولمبية.

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