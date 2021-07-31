2021/07/31 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تموز 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 10215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما تماثل 8614 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 62 مصاباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم.. انخفاض طفيف في مؤشر الإصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم.. انخفاض طفيف في مؤشر الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).