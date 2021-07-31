حادث مأوساوي يودي بلاعب في أكاديمية أياكس الهولندي

2021/07/31 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أياكس الهولندي، السبت، أن لاعبا في أكاديميته يبلغ من العمر 16 عاما توفى متأثرا بجروح أصيب بها إثر حادث سير.

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