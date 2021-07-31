2021/07/31 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 10215 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 8614 حالة للشفاء و62 حالة وفاة جديدة في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 12435 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي اليومي لكورونا..



أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة في العراق first appeared on النور نيوز.

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