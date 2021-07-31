تسجيل اكثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا اليوم

2021/07/31 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت ، انخفاضا ملحوظا في اعداد الاصابات بكورونا اذ بلغ عدد الاصابات 10 الاف و215 اصابة وبلغ عدد حالات الشفاء 8 الاف و614 وحالات الوفاة 62 حالة في عموم المحافظات./انتهى5

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