تعرض خطّين ناقلين للطاقة إلى عمل «تخريبي»

2021/07/31 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، ان خطي نقل الطاقة الكهربائية خانقين – كلار تعرضا لعمل تخريبي لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكاتها تواصل اعمال تنفيذ خطتها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل هذه الظروف، الا انها تتفاجىء بتعرض مفاصلها الى اعمال تخريبية هدفها استهداف قدرات ومكانيات الوزارة وانهاك ملاكاتها، والذي يعمد منفذوها ايذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

وأضافت أن "خطي نقل الطاقة الكهربائية ( خانقين - كلار ١٣٢ ك.ف ) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى تعرضت الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر وسقوط البرج المرقم (٧٩) من نوع ( Angle ) في محافظة ديالى".

وأوضحت أن "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة توجهت الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية من منتسبي مركز شرطة كهرباء ديالى والجهد الهندسي لأجراء الكشف العاجل على الخط الناقل، ومن خلاله تبين تعرض البرج رقم ٧٩ الى عمل تفجيري تخريبي ارهابي ( قطع ارجل عدد ٢ ) ادى الى ميلانه".

وبينت "بعد اكمال مسح المنطقة تم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض اطفاء الخط اضطرارياً لمعالجة ميلان البرج واعادة تشييده، مع تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن للأستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".

ولفت بيان الوزارة إلى أن "الادارات العليا تواصل وضع الخطط العاجلة وتنفيذها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، وانها اعلنت قبولها التحدي ولن تراهن على واجباتها ومسؤولياتها امام الوطن والمواطنين واننا سنعيد اعمار مايدمره التخريبين".

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