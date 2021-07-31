2021/07/31 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني ========وكالة الاستخبارات : القبض على سبعة إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي في كركوك. =========== تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات عن الخلايا النائمه ومن خلال عملياتها الاستباقية. حيث تمكنت مفارزها في محافظة كركوك من القاء القبض على ٧ مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب ، وعلى إثر اعترافات المتهمين تبين انهم بايعو عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون.======

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