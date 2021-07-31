مكتب انتخابات أربيل يصدر بيانا عقب بيان المفوضية

2021/07/31 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلام مكتب انتخابات اربيل :

الناخبون الكرام ...



ان موعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراءها في 10 تشرين الاول 2021 هو موعد حتمي وليس هناك اي تأجيل للانتخابات، لذا ندعو الناخبين الكرام لمراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في عموم المحافظة لاستلام بطاقاتهم الانتخابية البايومترية.

يتبع ..

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