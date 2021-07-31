قطر تحرز اول ميدالية ذهبية في تاريخها

2021/07/31 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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قطر تحرز اول ميدالية ذهبية بتاريخها.

استطاع الرباع القطري فارس حسونة من الفوز بأول ميدالية ذهبية بتاريخ قطر الأولمبي عندما حل أولا بوزن أولا بوزن 96

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