2021/07/31 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وكالة الاستخبارات تعتقل 7 إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي في كركوك

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