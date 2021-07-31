العراقيون يتصدرون شعوب العالم في مؤشرات “المشاعر السلبية”

2021/07/31 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر العراق، يليه لبنان، قائمة الدول التي يشعر سكانها بمشاعر سلبية وفق استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب” الأمريكية لاستطلاعات الرأي والأبحاث، للعام 2020.

وقالت “غالوب” في تقرير نشرته بوقت سابق هذا الشهر، إنه “لم يكن أحد يشعر بمزيد من الحزن أو الغضب أو القلق أو التوتر بمفرده العام الماضي، بل إن العالم كله كان يشعر بأسوأ ما مر به منذ 15 عاما، حيث وصل المؤشر العالمي للمشاعر السلبية إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 32 في عام 2020”.

وسألت “غالوب” البالغين في 115 دولة عما إذا كانت لديهم 5 تجارب سلبية محددة في اليوم السابق للمسح، وقال 40% منهم إنهم عانوا من القلق أو الإجهاد، 29% منهم عانوا من الألم الجسدي، 27% عانوا من الحزن، و24% عانوا من الغضب.

ولفت التقرير إلى أن مؤشري القلق والحزن ارتفعا بمقدار نقطة مئوية واحدة، وارتفع مؤشر الغضب بمقدار نقطتين، وارتفع مؤشر التوتر بمقدار 5 نقاط.



فيما انخفضت النسبة المئوية للذين عانوا من الألم الجسدي نقطتين بعد ثباتها لعدة سنوات.

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