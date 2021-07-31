2021/07/31 | 17:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة توضح بشأن "نفاد" الأوكسجين الطبي في مستشفياتها: "مديرنا سافر إلى إيران لجلبه" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة توضح بشأن "نفاد" الأوكسجين الطبي في مستشفياتها: "مديرنا سافر إلى إيران لجلبه") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة توضح بشأن "نفاد" الأوكسجين الطبي في مستشفياتها: "مديرنا سافر إلى إيران لجلبه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).