صحيفة اميركية: استمرار بقاء بايدن في العراق والمنطقة “خطوة حكيمة”

2021/07/31 | 17:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقفت صحيفة “ستار تريبيون” الامريكية عند معاني اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن انتهاء المهمة القتالية للجنود الامريكيين في العراق مع نهاية العام الحالي، مشيرة الى المغزى الكبير لدلالات الاعلان، والى ان غالبية القوات التي ستبقى سيعاد تصنيف دورها، ولكنها لن تسحب سريعا.خطوة حكيمة وأشارت الصحيفة الامريكية في تقرير؛ إلى أنه برغم إعلان بايدن عن نهاية المهمة القتالية، وتحويلها الى مهمات تدريب واستشارة ودعم للتعامل مع تهديدات داعش، فإن عددا محدودا من الجنود سيتم اعادة نشرهم، وان غالبية الجنود الـ 2500 الموجودين حاليا في العراق، سيبقون، وسيعاد تصنيف مهمتهم لتصبح في مجالات التدريب والاستشارة.واعتبرت الصحيفة أن ذلك يمثل […]

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