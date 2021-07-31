حادث يثرب.. نواب صلاح الدين غاضبون: لاتجبرونا على اتخاذ هذا الإجراء

2021/07/31 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن محافظة صلاح الدين، احمد الجبوري أبو مازن، السبت، على الهجوم الذي تعرضت له ناحية يثرب، فيما طالب بتغيير جميع القطعات الأمنية الماسكة واستبدالها باخرى "وطنية".

وقال الجبوري في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (31 تموز 2021)، "من جديد حرامي الدار..



دماء اهلنا في البوجيلي بناحية يثرب أقدس من كل الانتخابات و القيادات الأمنية غير المؤهلة لحماية أمن وكرامة الأبرياء، لأسباب يعرفها الجميع".

وأضاف، "لا ندين أو نستنكر، بل نطالب بتغيير جميع القطعات الأمنية الماسكة واستبدالها بقطعات وطنية قادرة على حماية أرواح أهلنا في صلاح الدين، كفانا مجاملات وتطييب خواطر وحرامي البيت يحرق الأخضر واليابس بدماء لم تجف منذ سنوات في عموم محافظاتنا العزيزة".

وأردف "وحدوا القرار الأمني افصحوا عن تحقيقات اللجان الذي ولدت للتسويف قبل اجبارنا على اعادة عوائلنا الى خيم النزوح مرة أخرى وهل هناك جريمة أكبر من عدم قدرة الدولة على حماية مواطنيها".

ووصل عدد من القيادات الامنية، السبت، إلى ناحية يثرب لبحث ملابسات الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص جراء استهدافهم داخل مجلس عزاء.

وكان هجوم ارهابي قد استهدف مجلس عزاء في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين أمس الجمعة، أدى الى مقتل 13 شخصا وأكثر من 18 جريحا، بينهم من العناصر الامنية.

فيما استنفرت القوات الامنية بكل صنوفها من أجل تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذين.

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