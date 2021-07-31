الحشد يصدر بيانا قاسيا بعد الهجوم الذي استهدف عناصره ويتوعد بالانتقام

2021/07/31 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن مصرع مقاتل واصابة 6 آخرين بانفجار عبوة ناسفة شرق صلاح الدين، متوعدا بالانتقام من داعش.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRTعربية، نسخة منه، (31 تموز 2021)، ان "قواتنا ستبقى يقظة لكل مخططات (الإرهاب) الذي يحاول النيل من أمن مدننا واستقرارها."

وأضاف البيان، انه "لن نسمح لداعش بإيجاد موطئ قدم لها في أي شبر من أرض الوطن".

وتوجه رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيزالمحمداوي الى قاطعي عمليات صلاح الدين ونينوى للحشد الشعبي للاطلاع على القطعات المتواجدة في تلك المناطق.

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