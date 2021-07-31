2021/07/31 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل عدد من جرحى تفجير مدينة الصدر لتلقي العلاج في الخارج المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل عدد من جرحى تفجير مدينة الصدر لتلقي العلاج في الخارج) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل عدد من جرحى تفجير مدينة الصدر لتلقي العلاج في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).