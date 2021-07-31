اتحاد المضيفات الجويات في أمريكا يطالب بعقوبات جنائية على الركاب المشاغبين

2021/07/31 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أكبر اتحاد للمضيفات في الولايات المتحدة إن واحدًا من كل خمسة من أعضائه قد واجه راكبًا عنيفًا على متن الطائرة حتى الآن هذا العام.

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