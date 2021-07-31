صحة البصرة تنفي نفاد الأكسجين في بعض مستشفياتها

2021/07/31 | 17:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت دائرة صحة محافظة البصرة، السبت، نفاد الأكسجين الطبي في بعض المستشفيات بالمحافظة.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تموز 2021)، إنه "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تحدثت عن نفاذ الأكسجين في بعض المستشفيات، من هنا تود أن توضح دائرة صحة البصرة ان تلك الانباء عارية عن الصحة، وأن المؤسسات الصحية يتوفر فيها الأكسجين المعبأ بقناني وبكميات كافية لحاجة المؤسسات الصحية، علما أن معامل الأكسجين في المستشفيات والتابعة لهيئة الحشد الشعبي والقطاع الخاص مستمرة بالعمل وتزود المؤسسات الصحية بالأكسجين".

وأضافت، "وأجرى المدير العام عباس خلف التميمي تفاهمات مع قنصلية الجمهورية الإيرانية في البصرة، أسفرت عن السفر إلى محافظة خوزستان والاتفاق على تجهيز المؤسسات الصحية بالأكسجين السائل".

وتابعت، "كما ندعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة في تلقي المعلومات وعدم الاصغاء لمطلقي الشائعات".

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