مباراة تجريبية بين لاعبي الأولمبي ضمن معسكر كربلاء

2021/07/31 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيواصل منتخبنا الأولمبي تدريباته اليومية الصباحية والمسائية في معسكر كربلاء.

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