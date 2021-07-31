القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة بالبصرة

2021/07/31 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوات امنية مشتركة القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة في البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة "في بيان تلقت / نينا / نسخة منه ان الاجهزة الامنية القت القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة وصادرت 10 بنادق كلاشنكوف ورشاشتين BKc وبندقية RBK و3 رمانات يدوية ، واعتدة متنوعة مبينا ان مناطق التفتيش شملت القاطعين الشمالي والجنوبي ومركز محافظة البصرة ./انتهى

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