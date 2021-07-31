من صدى الأنين - إلهام مانع

2021/07/31 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهام_مانع من صدى الأنين هذه السطور من رواية صدى الأنين، كتبتها وأنا في الثلاثينيات من عمري ونشرتها دار الساقي في عام 2005.



اليوم، وانا في الخامسة والخمسين، أقرأها وأمني نفسي بفسحة من الزمن أدون فيها الذكريات من جديد.



إلى ذلك الحين، هذا قدر من الصدى، فتمعنا.



رحلة بنت بطوطةاحكي يا شهرزاد.



هتف شهريار وهو يتأوه.



فأومأت شهرزاد له أن يُقفل فَمَه ويخرس.



وأشارت إلى مسرور أن يقف على ......





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