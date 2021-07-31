الفدراليون والدولة - محمد علي مقلد

2021/07/31 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولةالفدراليون والدولةحصلت على نسخة من مشروع الدستور الفدرالي بعد اسبوعين على صدوره.



الصفحة الأولى يتصدرها لوغو دائري الشكل بأقواس متداخلة كتب عليها باللغات الحية والقديمة عنوان، الجمهورية اللبنانية الفدرالية، ومذيّلة بإحالة النسخة إلى غبطة مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، حاملة توقيع أياد البستاني باسم الحزب الفدرالي اللبناني.



نص الدستور مكتوب ......





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