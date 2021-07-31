مسلسل-كيف تصبح طاغية- يكشف حيل الطغاة وأكاذيبهم ويسخر منهم !! - علي المسعود

#علي_المسعود How to Become a Tyrantالجزء الثالث والاخير أستعرضت في مقالة سابقة الحلقة الثالثة وكانت عن الطاغية الاوغندي(عيدي أمين) وكذالك الحلقة الرابعة التي كانت عن الديكتاتور السوفيتي (جوزيف ستالين) ، وسوف أستكمل حلقات المسلسل في هذه المقالة ، في الحلقة الخامسة التي تحمل عنوان ( بناء مجتمع جديد) والتي تتناول صعود الطاغية معمر القذافي .
من المعروف في أن أكثر الطغاة خطورة هم الذين يحاولون إقنا ......
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