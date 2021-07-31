في كركوك.. القبض على 7 إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي

2021/07/31 | 17:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القبض على 7 إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي في كركوك.وذكرت الخلية في بيان، ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات عن الخلايا النائمه ومن خلال عملياتها الاستباقية”.واضاف البيان “حيث تمكنت مفارزها في محافظة كركوك من القاء القبض على 7 مطلوبين وفق […]

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