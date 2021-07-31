شاهد.. أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات

2021/07/31 | 17:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قلب ملبورن في أستراليا، يقع منزل مساحته 87 مترًا مستوحى من الطبيعة وخالي من النفايات، ويمكنه أن يوفر مخططًا للإسكان المستدام في المستقبل.

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