2021/07/31 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ضبط حاوية أخرى في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).