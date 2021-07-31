الطاقة النيابية: 5 مشاكل تعترض تحسين واقع الكهرباء

2021/07/31 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحددت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت، أسباباً تمنع تحسين واقع تجهيز الكهرباء، فيما شددت على ضرورة وضع خطط استراتيجية وعلاجات حقيقية.وقال عضو اللجنة، ستار الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حل أزمة الكهرباء ممكن والدولة لديها الإمكانيات لذلك، وهناك مشاكل منعت تحسين واقعها تتمثل بالفساد وسوء التخطيط والاختلافات والمشاكل السياسية اضافة الى الارادات الخارجية".وأوضح أن "مشكلة الكهرباء لا تتعلق بالإنتاج ويمكن أن يلبي نسبة كبيرة من الحاجة، بل في النقل والتوزيع"، مبيناً أن "حلول النقل والتوزيع تتحقق بتطوير هذين القطاعين".ولفت إلى أن "هناك اموالاً طائلة تصرف، بالمليارات، مقابل استيراد الكهرباء من دول الجوار، ويجب أن توفر شبكات نقل وتوزيع".وأكد أن "ازمة الكهرباء باب من أبواب الفساد وكل الشخصيات التي تسلمت ملف وزارة الكهرباء تتحمل مسؤولية سوء ادارة الكهرباء".وفي وقت سابق، أكد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم لوكالة الأنباء العراقية "حاجة العراق لرفع انتاجه من الكهرباء لـ 35 ألف ميغا واط يومياً لتغطية الطلب الكلي"، وفيما أشار إلى أن الانتاج الحالي يتراوح بين 19- 21 ألف ميغا واط أكد وجود خطط لرفعه إلى 45 ألف ميغاواط خلال 5- 6 سنوات.

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