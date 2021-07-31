جليل زيدان يعتذر عن مشواره مع نفط الوسط

2021/07/31 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قدم مدرب حراس المرمى في نادي نفط الوسط جليل زيدان اعتذاره عن تكمل المشوار مع الفريق في الموسم الجديد لأسباب شخصية.وقدمت إدارة نادي نفط الوسط عبر موقعها الرسمي شكرها للمدرب جليل زيدان وأكدت تمسكها بالمدرب، موضحة أن سبب أعتذار جليل زيدان أسباب شخصية واحترمنا ظروفه وبالتالي نقدم له كل الشكر لما بذله من جهود كبيرة مع الفريق.وتمنت الإدارة لزيدان الموفقية في مشواره المقبل، كما منحت المدرب عبد الغني شهد الضوء الأخضر لاختيار مدربا لحراس المرمى في الموسم المقبل.يشار إلى أن جليل زيدان انضم للجهاز الفني لنفط الوسط مع المدرب عبد الغني شهد منتصف الموسم المنتهي./انتهى

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