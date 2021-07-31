الاوساط الفنية تنعـى الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

2021/07/31 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعت الاوساط الفنية العربية والخليجية ، الفنانة الكويتية انتصار الشراح التي وافاها الاجل اليوم السبت ، في مستشفى ويلستون في العاصمة البريطانية لندن بعد اسبوعين من الصراع مع المرض حيث كانت تخضع للعلاج هناك .وكانت الفنانة الكويتية قد مرت بصعوبات صحية على مدر العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية ، وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة قبل أن تتوجه لتلقي العلاج في لندن.وتعتبر الشراح إحدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية خلال المسرحيات والمسلسلات والبرامج ، ومن أهم أعمالها مسرحية "باي باي لندن" و "انتخبوا أم علي " وبرنامج "فضائيات" و"أوبريت "بعد العسل" وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية./انتهى5

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